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Кулеба с главами МИД ЕС обсудит артиллерию большой дальности и переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Киев • УНН

 • 790475 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Стокгольм в Швеции, чтобы принять участие в неформальной встрече руководителей МИД стран-членов Евросоюза. Во время брифинга он отметил, что темами разговоров станут артиллерийские боеприпасы большой дальности и переговоры о присоединении Украины к ЕС "короткой дальности", передает корреспондент УНН.

Цитата

"Главной темой нашей дискуссии на неформальной встрече министров ЕС будет российская агрессия и то, как мы будем ей противостоять на всех фронтах. Вторая тема - евроинтеграция Украины. Швеция председательствует, мы ценим все, что делает страна во время своего председательства, и мы тоже делаем свое домашнее задание... Основными темами моего сегодняшнего разговора с министрами будут артиллерийские боеприпасы большой дальности и переговоры о присоединении короткой дальности", - сказал Кулеба.

Детали

Он также отметил, что приехал из Гватемалы, где участвовал в саммите ассоциации Карибских государств.

"Таким образом, мы, европейцы, охватим Латинскую Америку и Индо-Тихоокеанский регион примерно за 3 дня. Обменяемся мнениями, нашими планами и будем создавать новые планы взаимодействия с глобальным сообществом, с глобальным Югом", - подчеркнул министр.

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отметил, что встреча является "прекрасной возможностью для многих вещей".

"Я хотел бы выделить три вещи. Прежде всего, чтобы получить информацию об этой ситуации в Украине. Во-вторых, исследовать лучшие пути экстремального расширения и масштаба давления на россию с помощью новых элементов, включая санкции. И в-третьих, конечно, это очень хорошая возможность собрать Украину вместе с министрами Индо-Тихоокеанского региона и ЕС в одном месте, поскольку мы разделяем много беспокойств, по крайней мере, когда речь идет о территориальных вопросах целостности территории", - резюмировал он.

Напомним

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза во время неформальной встречи в Стокгольме в Швеции обсудят подготовку долгосрочной программы поддержки Украины и международный трибунал по преступлениям россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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