Кулеба здійснив робочий візит до Гватемали: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Гватемали зустрівся з президентом країни Алехандро Джамматтеї та своїм гватемальським колегою. Сторони обговорили тісну співпрацю у кількох сферах, повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Я мав продуктивні переговори з моїм колегою, міністром закордонних справ Гватемали, і я мав честь бути прийнятим президентом Джамматтеї, і обговорив з ним двосторонній порядок денний. Ми домовилися про низку сфер, де Україна та Гватемала тісно співпрацюватимуть задля зміцнення відносин між нашими країнами на благо наших народів. Наші урядові групи почнуть працювати над конкретними ініціативами у сфері сприяння торгівлі, продовольчої безпеки та цифровізації державних послуг", - повідомив Кулеба.
Деталі
Він зауважив, що Гватемала отримає "велику користь" від співпраці з Україною, і країни будуть над цим працювати. Міністр зауважив, що Київ продовжує налагоджувати співпрацю з країнами по всьому світу попри те, що країна перебуває у стані війни. Також Кулеба висловив подяку народу Гватемали за підтримку.
"Народ Гватемали дуже добре знає, які страждання та руйнування приносить війна. І ми це відчуваємо в Україні, як ви симпатизуєте нашому шляху. Я хотів би від імені українців висловити подяку народу Гватемали за співчуття та підтримку. Щоб відновити мир, потрібен час і багато зусиль. І повірте мені, жодна інша країна у світі не чекає закінчення війни так, як Україна", - продовжив він.
Міністр відзначив, що високо цінує позицію уряду Гватемали і особисто президента Джамматеї щодо російської агресії проти України.
"Це дуже хороший і практичний приклад для інших країн регіону. І в найближчі місяці наші уряди тісно співпрацюватимуть один з одним, щоб вивести двосторонні відносини на новий рівень на благо народів України та Гватемали... Ви повинні знати, що у вас є друг в зовсім іншій частині світу в Європі, і цей друг – Україна" - підсумував він.
Нагадаємо
11 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Гватемали. Це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї країни.