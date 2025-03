Перший візит в історії: голова МЗС Кулеба прибув до Гватемали

Цитата

"Дмитро Кулеба прибув до Гватемали. Це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї могутньої країни", - повідомив заступник міністра.

Мельник наголосив, що "Гватемала стає нашим ключовим союзником у Центральній Америці, рішуче підтримуючи суверенітет України та допомагаючи Україні вийти на країни Карибського басейну".

Гватемала першою серед країн Латинської Америки приєднається до основної групи Спеціального трибуналу для покарання росії за злочини агресії проти України.