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Перший візит в історії: голова МЗС Кулеба прибув до Гватемали

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Гватемали, повідомив заступник голови МЗС Андрій Мельник у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Дмитро Кулеба прибув до Гватемали. Це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї могутньої країни", - повідомив заступник міністра.

Мельник наголосив, що "Гватемала стає нашим ключовим союзником у Центральній Америці, рішуче підтримуючи суверенітет України та допомагаючи Україні вийти на країни Карибського басейну".

Dmytro Kuleba arrived in GuatemalaIt’s the first visit ever of Ukraine‘s foreign minister to this powerful country. Guatemala is becoming our key ally in Central America strongly supporting Ukraine’s sovereignity & helping to reach out to the Caribbean. Gracias @MarioBucaroGT pic.twitter.com/IZc8E1lDKo

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 11, 2023

Доповнення

Гватемала першою серед країн Латинської Америки приєднається до основної групи Спеціального трибуналу для покарання росії за злочини агресії проти України.

Українські Національні Новини

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