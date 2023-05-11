Первый визит в истории: глава МИД Кулеба прибыл в Гватемалу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Гватемалу, сообщил заместитель главы МИД Андрей Мельник в Twitter, пишет УНН.
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"Дмитрий Кулеба прибыл в Гватемалу. Это первый в истории визит министра иностранных дел Украины в эту могущественную страну", - сообщил заместитель министра.
Мельник отметил, что "Гватемала становится нашим ключевым союзником в Центральной Америке, решительно поддерживая суверенитет Украины и помогая Украине выйти на страны Карибского бассейна".
Дмитрий Кулеба прибыл в ГватемалуЭто’первый в истории визит министра иностранных дел Украины‘в эту мощную страну. Гватемала становится нашим ключевым союзником в Центральной Америке, решительно поддерживая суверенитет Украины’, & помогая охватить Карибский бассейн. Gracias @MarioBucaroGT pic.twitter.com/IZc8E1lDKo— Андрей Мельник (@MelnykAndrij) 11 мая 2023 года
Дополнение
Гватемала первой среди стран Латинской Америки присоединится к основной группе Специального трибунала для наказания россии за преступления агрессии против Украины.