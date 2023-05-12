Кулеба совершил рабочий визит в Гватемалу: детали

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Гватемалу встретился с президентом страны Алехандро Джамматтеи и своим гватемальским коллегой. Стороны обсудили тесное сотрудничество в нескольких сферах, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я имел продуктивные переговоры с моим коллегой, министром иностранных дел Гватемалы, и я имел честь быть принятым президентом Джамматтеи, и обсудил с ним двустороннюю повестку дня. Мы договорились о ряде сфер, где Украина и Гватемала будут тесно сотрудничать для укрепления отношений между нашими странами на благо наших народов. Наши правительственные группы начнут работать над конкретными инициативами в сфере содействия торговле, продовольственной безопасности и цифровизации государственных услуг", - сообщил Кулеба.

Детали

Он отметил, что Гватемала получит "большую пользу" от сотрудничества с Украиной, и страны будут над этим работать. Министр отметил, что Киев продолжает налаживать сотрудничество со странами по всему миру, несмотря на то, что страна находится в состоянии войны. Также Кулеба выразил благодарность народу Гватемалы за поддержку.

"Народ Гватемалы очень хорошо знает, какие страдания и разрушения приносит война. И мы это чувствуем в Украине, как вы симпатизируете нашему пути. Я хотел бы от имени украинцев выразить благодарность народу Гватемалы за сочувствие и поддержку. Чтобы восстановить мир, нужно время и много усилий. И поверьте мне, ни одна другая страна в мире не ждет окончания войны так, как Украина", - продолжил он.

Министр отметил, что высоко ценит позицию правительства Гватемалы и лично президента Джамматеи в отношении российской агрессии против Украины.

"Это очень хороший и практический пример для других стран региона. И в ближайшие месяцы наши правительства будут тесно сотрудничать друг с другом, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень на благо народов Украины и Гватемалы... Вы должны знать, что у вас есть друг в совершенно другой части мира в Европе, и этот друг – Украина" - подытожил он.

Напомним

11 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Гватемалу. Это первый в истории визит министра иностранных дел Украины в эту страну.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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