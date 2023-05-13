Кулеба з очільниками МЗС ЄС обговорить артилерію великої дальності та переговори про вступ України до Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Стокгольму у Швеції, щоб взяти участь у неформальній зустрічі очільників МЗС країн-членів Євросоюзу. Під час брифінгу він наголосив, що темами розмов стануть артилерійські боєприпаси великої дальності та переговори про приєднання України до ЄС "короткої дальності", передає кореспондент УНН.
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"Головною темою нашої дискусії на неформальній зустрічі міністрів ЄС буде російська агресія та те, як ми будемо їй протистояти на всіх фронтах. Друга тема - євроінтеграція України. Швеція головує, ми цінуємо все, що робить країна під час свого головування, і ми теж робимо своє домашнє завдання... Основними темами моєї сьогоднішньої розмови з міністрами будуть артилерійські боєприпаси великої дальності та переговори про приєднання короткої дальності", - сказав Кулеба.
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Він також зазначив, що приїхав з Гватемали, де брав участь у саміті асоціації Карибських держав.
"Таким чином, ми, європейці, охопимо Латинську Америку та Індо-Тихоокеанський регіон приблизно за 3 дні. Обміняємося думками, нашими планами та створюватимемо нові плани взаємодії з глобальною спільнотою, з глобальним Півднем", - підкреслив міністр.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем наголосив, що зустріч є "чудовою можливістю для багатьох речей".
"Я хотів би виділити три речі. Насамперед, щоб отримати інформацію про цю ситуацію в Україні. По-друге, дослідити кращі шляхи екстремального розширення та масштабу тиску на росію за допомогою нових елементів, включаючи санкції. І по-третє, звичайно, це дуже хороша можливість зібрати Україну разом із міністрами Індо-Тихоокеанського регіону та ЄС в одному місці, оскільки ми поділяємо багато занепокоєнь, принаймні, коли йдеться про територіальні питання щодо цілісності території", - резюмував він.
Нагадаємо
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ Євросоюзу під час неформальної зустрічі у Стокгольмі у Швеції обговорять підготовку довгострокової програми підтримки України та міжнародний трибунал щодо злочинів росії.