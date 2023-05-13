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Кулеба з очільниками МЗС ЄС обговорить артилерію великої дальності та переговори про вступ України до Євросоюзу

Кулеба з очільниками МЗС ЄС обговорить артилерію великої дальності та переговори про вступ України до Євросоюзу

Київ • УНН

 • 790475 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Стокгольму у Швеції, щоб взяти участь у неформальній зустрічі очільників МЗС країн-членів Євросоюзу. Під час брифінгу він наголосив, що темами розмов стануть артилерійські боєприпаси великої дальності та переговори про приєднання України до ЄС "короткої дальності", передає кореспондент УНН.

Цитата

"Головною темою нашої дискусії на неформальній зустрічі міністрів ЄС буде російська агресія та те, як ми будемо їй протистояти на всіх фронтах. Друга тема - євроінтеграція України. Швеція головує, ми цінуємо все, що робить країна під час свого головування, і ми теж робимо своє домашнє завдання... Основними темами моєї сьогоднішньої розмови з міністрами будуть артилерійські боєприпаси великої дальності та переговори про приєднання короткої дальності", - сказав Кулеба.

Деталі

Він також зазначив, що приїхав з Гватемали, де брав участь у саміті асоціації Карибських держав.

"Таким чином, ми, європейці, охопимо Латинську Америку та Індо-Тихоокеанський регіон приблизно за 3 дні. Обміняємося думками, нашими планами та створюватимемо нові плани взаємодії з глобальною спільнотою, з глобальним Півднем", - підкреслив міністр.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем наголосив, що зустріч є "чудовою можливістю для багатьох речей".

"Я хотів би виділити три речі. Насамперед, щоб отримати інформацію про цю ситуацію в Україні. По-друге, дослідити кращі шляхи екстремального розширення та масштабу тиску на росію за допомогою нових елементів, включаючи санкції. І по-третє, звичайно, це дуже хороша можливість зібрати Україну разом із міністрами Індо-Тихоокеанського регіону та ЄС в одному місці, оскільки ми поділяємо багато занепокоєнь, принаймні, коли йдеться про територіальні питання щодо цілісності території", - резюмував він.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ Євросоюзу під час неформальної зустрічі у Стокгольмі у Швеції обговорять підготовку довгострокової програми підтримки України та міжнародний трибунал щодо злочинів росії.

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