ЄС обговорить довгострокову підтримку України та міжнародний трибунал щодо рф - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністри закордонних справ Євросоюзу під час неформальної зустрічі у Стокгольмі у Швеції обговорять підготовку довгострокової програми підтримки України та міжнародний трибунал щодо злочинів росії. Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу, передає кореспондент УНН.
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Головний дипломат ЄС зазначив, що на неформальній зустрічі міністри підтримають "Формулу миру" президента Володимира Зеленського та внесуть пропозиції щодо притягнення до відповідальності винних у російських злочинах в Україні.
"Я особисто та багато держав-членів підтримаємо ідею інтернаціоналізації трибуналу. Ми маємо шукати швидкі рішення, які були б практичними і готовими до використання", - зауважив він.
Крім цього, Боррель наголосив, що очільники МЗС країн-членів ЄС готують багаторічну підтримку України, яка буде спрямована "не просто на повсякденну битву, а на довгий термін".
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"Ми продовжуємо підтримувати Україну, і робимо це довгостроково, не просто забезпечуючи боєприпасами для завтрашнього бою, а дивлячись на середньострокову перспективу і готуючи багаторічну підтримку України", - заявив він.
Нагадаємо
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звернувся до російського диктатора володимира путіна, заявивши, що не варто очікувати "втоми" Заходу від війни.