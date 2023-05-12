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ЄС обговорить довгострокову підтримку України та міжнародний трибунал щодо рф - Боррель

ЄС обговорить довгострокову підтримку України та міжнародний трибунал щодо рф - Боррель

Київ • УНН

 • 741669 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністри закордонних справ Євросоюзу під час неформальної зустрічі у Стокгольмі у Швеції обговорять підготовку довгострокової програми підтримки України та міжнародний трибунал щодо злочинів росії. Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Головний дипломат ЄС зазначив, що на неформальній зустрічі міністри підтримають "Формулу миру" президента Володимира Зеленського та внесуть пропозиції щодо притягнення до відповідальності винних у російських злочинах в Україні.

"Я особисто та багато держав-членів підтримаємо ідею інтернаціоналізації трибуналу. Ми маємо шукати швидкі рішення, які були б практичними і готовими до використання", - зауважив він.

Крім цього, Боррель наголосив, що очільники МЗС країн-членів ЄС готують багаторічну підтримку України, яка буде спрямована "не просто на повсякденну битву, а на довгий термін".

Цитата

"Ми продовжуємо підтримувати Україну, і робимо це довгостроково, не просто забезпечуючи боєприпасами для завтрашнього бою, а дивлячись на середньострокову перспективу і готуючи багаторічну підтримку України", - заявив він.

Нагадаємо

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звернувся до російського диктатора володимира путіна, заявивши, що не варто очікувати "втоми" Заходу від війни.

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