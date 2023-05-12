ЕС обсудит долгосрочную поддержку Украины и международный трибунал по рф - Боррель

Детали

Главный дипломат ЕС отметил, что на неформальной встрече министры поддержат "Формулу мира" президента Владимира Зеленского и внесут предложения по привлечению к ответственности виновных в российских преступлениях в Украине.

"Я лично и многие государства-члены поддержим идею интернационализации трибунала. Мы должны искать быстрые решения, которые были бы практичными и готовыми к использованию", - отметил он.

Кроме этого, Боррель отметил, что руководители МИД стран-членов ЕС готовят многолетнюю поддержку Украины, которая будет направлена "не просто на повседневную битву, а на долгий срок".

Цитата

"Мы продолжаем поддерживать Украину, и делаем это долгосрочно, не просто обеспечивая боеприпасами для завтрашнего боя, а глядя на среднесрочную перспективу и готовя многолетнюю поддержку Украины", - заявил он.

Напомним

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что не стоит ожидать "усталости" Запада от войны.