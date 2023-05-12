Головний дипломат ЄС звернувся до путіна: "Не очікуйте, що ми втомимося від війни"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до російського диктатора володимира путіна, заявивши, що не варто очікувати "втоми" Заходу від війни. Про це головний дипломат блоку сказав під час брифінгу перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі в Швеції, передає кореспондент УНН.
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"Ми продовжуємо підтримувати Україну, і робимо це довгостроково, не просто забезпечуючи боєприпасами для завтрашнього бою, а дивлячись на середньострокову перспективу і готуючи багаторічну підтримку України.
Україна має бути впевнена, що ми підтримаємо її не просто у повсякденній битві війни, а й на довгий термін. І путін повинен розуміти, що ми не здамося. Тож перестаньте очікувати від нас, що ми втомимося (від війни в Україні, - ред.), ми цього не зробимо", - наголосив Боррель.
Деталі
Дипломат повідомив, що російська агресія проти України є однією з двох головних тем, які обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС. Друге питання стосуватиметься перегляду відносин Європейського Союзу з Китаєм.
Нагадаємо
За даними ЗМІ, під час зустрічі міністри закордонних справ ЄС планують знайти спільний підхід щодо зменшення залежності Європи від Китаю та умовити Пекін зайняти більш жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну.