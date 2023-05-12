У ЄС обговорять, як зменшити залежність від Китаю та умовити Пекін до більш жорскої позиції щодо війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в п’ятницю, щоб знайти спільний підхід щодо зменшення залежності Європи від Китаю та умовити Пекін зайняти більш жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
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Повідомляється, що Брюссель закликає 27 країн Євросоюзу узгодити позицію щодо Китаю, оскільки Пекін посилює свій вплив на світовій арені. Під час виступу в Європейському парламенті цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що відносини стають більш жорсткими, оскільки "суперництво та конкуренція з боку Китаю, безумовно, посилилися".
"Існує бажання уникнути конфронтації з Китаєм, навіть якщо суперечки помножаться", - сказала Ельвір Фабрі з аналітичного центру Інституту Жака Делора.
Зазначається, що найбільш гострою серед цих розбіжностей є відмова Китаю засудити свого близького союзника росію та її повномасштабне вторгнення в Україну або тиснути на москву, щоб вона припинила атаку. Брюссель, як пише AFP, "розлютив" Пекін, запропонувавши обмежити експорт чутливих технологій восьми китайським компаніям, підозрюваним у постачанні їх до росії.
Зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі в п'ятницю не має на меті дійти якихось конкретних висновків, повідомляє видання, але "є надія", що переговори можуть допомогти підштовхнути Євросоюз до більшої єдності в його поточних зусиллях подолати виклики, які створює Пекін.
"Важливо не перешкоджати Китаю стати світовою державою, а керувати тим, як Китай використовуватиме цю силу", - заявив у четвер верховний представник ЄС із питань закордонних справ та політики Жозеп Боррель.
Наразі Євросоюз офіційно класифікує Китай як партнера, конкурента та суперника одночасно. Офіційні особи ЄС розповіли, що тепер наголос може перейти до управління суперництвом, а не до спільної роботи. Міністри ЄС продовжать обговорення щодо Китаю зустріччю в суботу з колегами з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де у тому числі обговорять напруженість у Тайванській протоці. За словами високопоставленого чиновника ЄС, зустріч стосуватиметься насамперед "побудови партнерства".
"Немає жодного питання про те, щоб під час цієї зустрічі учасники зрівнялися з Росією, і ми повинні зберегти статус-кво між Китаєм і Тайванем, щоб уникнути ескалації", - сказав він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від "емоційного" погляду на війну в Україні, заявивши під час візиту до Німеччини, що "єдиний вихід - залишатися спокійним і раціональним і створити умови для політичного вирішення".