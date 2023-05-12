В ЕС обсудят, как уменьшить зависимость от Китая и уговорить Пекин к более жесткой позиции по войне в Украине

Детали

Сообщается, что Брюссель призывает 27 стран Евросоюза согласовать позицию в отношении Китая, поскольку Пекин усиливает свое влияние на мировой арене. Во время выступления в Европейском парламенте на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц признал, что отношения становятся более жесткими, поскольку "соперничество и конкуренция со стороны Китая, безусловно, усилились".

"Существует желание избежать конфронтации с Китаем, даже если споры умножатся", - сказала Эльвир Фабри из аналитического центра Института Жака Делора.

Отмечается, что наиболее острым среди этих разногласий является отказ Китая осудить своего близкого союзника россию и ее полномасштабное вторжение в Украину или давить на москву, чтобы она прекратила атаку. Брюссель, как пишет AFP, "разозлил" Пекин, предложив ограничить экспорт чувствительных технологий восьми китайским компаниям, подозреваемым в поставках их в россию.

Встреча министров иностранных дел ЕС в Стокгольме в пятницу не имеет целью прийти к каким-то конкретным выводам, сообщает издание, но "есть надежда", что переговоры могут помочь подтолкнуть Евросоюз к большему единству в его текущих усилиях преодолеть вызовы, которые создает Пекин.

"Важно не препятствовать Китаю стать мировой державой, а управлять тем, как Китай будет использовать эту силу", - заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель.

В настоящее время Евросоюз официально классифицирует Китай как партнёра, конкурента и соперника одновременно. Официальные лица ЕС рассказали, что теперь упор может перейти к управлению соперничеством, а не к совместной работе. Министры ЕС продолжат обсуждение по Китаю встречей в субботу с коллегами из Азиатско-Тихоокеанского региона, где в том числе обсудят напряженность в Тайваньском проливе. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, встреча будет касаться прежде всего "построения партнерства".

"Нет никакого вопроса о том, чтобы во время этой встречи участники уравнялись с россией, и мы должны сохранить статус-кво между Китаем и Тайванем, чтобы избежать эскалации", - сказал он.

Напомним

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег от "эмоционального" взгляда на войну в Украине, заявив во время визита в Германию, что "единственный выход - оставаться спокойным и рациональным и создать условия для политического решения".