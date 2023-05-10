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Голова МЗС Китаю застеріг від "емоційного" погляду на війну рф проти України

Голова МЗС Китаю застеріг від "емоційного" погляду на війну рф проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від "емоційного" погляду на війну в Україні, заявивши під час візиту до Німеччини, що "єдиний вихід - залишатися спокійним і раціональним і створити умови для політичного вирішення", пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Міністр закордонних справ Цінь Ган зустрівся зі своєю колегою Анналеною Бербок у Берліні у вівторок.

Виступаючи на регулярному брифінгу для преси в Пекіні в середу, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що Цінь використав поїздку, щоб заявити, що "Китай не є ні організатором конфлікту, ні учасником конфлікту, а прихильником миру та просуванням мирних переговорів".

У міністерстві заявили, що Цінь закликав Німеччину "грати провідну роль і висувати конкретні пропозиції щодо побудови збалансованої, ефективної та сталої системи європейської безпеки".

У вівторок Бербок закликала Китай пообіцяти, що він не допоможе росії уникнути європейських санкцій.

"Особливо важливо, якщо російські збройові компанії отримають товари військового призначення", - сказала вона, додавши, що всі країни, включаючи Китай, повинні вжити заходів, щоб накласти зобов'язаня на свої компанії. "Нейтралітет означає стати на бік агресора", - сказала Бербок.

Доповнення

Китай, на тлі введення Заходом санкцій проти рф через розв'язану нею війну проти України, відмовився засудити вторгнення росії. Натомість його офіційні особи неодноразово заявляли, що "законні" проблеми безпеки всіх країн повинні бути взяті до уваги, і звинувачували НАТО і США в розпалюванні конфлікту.

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