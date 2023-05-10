Глава МИД Китая предостерег от "эмоционального" взгляда на войну рф против Украины

Детали

Министр иностранных дел Цинь Ган встретился со своей коллегой Анналеной Бербок в Берлине во вторник.

Выступая на регулярном брифинге для прессы в Пекине в среду, спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что Цинь использовал поездку, чтобы заявить, что "Китай не является ни организатором конфликта, ни участником конфликта, а сторонником мира и продвижением мирных переговоров".

В министерстве заявили, что Цинь призвал Германию "играть ведущую роль и выдвигать конкретные предложения по построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности".

Во вторник Бербок призвала Китай пообещать, что он не поможет россии избежать европейских санкций.

"Особенно важно, если российские оружейные компании получат товары военного назначения", - сказала она, добавив, что все страны, включая Китай, должны принять меры, чтобы наложить обязательства на свои компании. "Нейтралитет означает стать на сторону агрессора", - сказала Бербок.

Дополнение

Китай, на фоне введения Западом санкций против рф из-за развязанной ею войны против Украины, отказался осудить вторжение россии. Вместо этого его официальные лица неоднократно заявляли, что "законные" проблемы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и обвиняли НАТО и США в разжигании конфликта.