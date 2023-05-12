Главный дипломат ЕС обратился к путину: "Не ожидайте, что мы устанем от войны"

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"Мы продолжаем поддерживать Украину, и делаем это долгосрочно, не просто обеспечивая боеприпасами для завтрашнего боя, а глядя на среднесрочную перспективу и готовя многолетнюю поддержку Украины.

Украина должна быть уверена, что мы поддержим ее не просто в повседневной битве войны, но и на долгий срок. И путин должен понимать, что мы не сдадимся. Поэтому перестаньте ожидать от нас, что мы устанем (от войны в Украине, - ред.), мы этого не сделаем", - подчеркнул Боррель.

Детали

Дипломат сообщил, что российская агрессия против Украины является одной из двух главных тем, которые будут обсуждать министры иностранных дел ЕС. Второй вопрос будет касаться пересмотра отношений Европейского Союза с Китаем.

Напомним

По данным СМИ, во время встречи министры иностранных дел ЕС планируют найти общий подход по уменьшению зависимости Европы от Китая и уговорить Пекин занять более жесткую позицию относительно полномасштабного вторжения россии в Украину.