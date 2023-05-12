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13 марта, 19:26 • 51002 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105939 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108329 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108445 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102134 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96474 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110573 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главный дипломат ЕС обратился к путину: "Не ожидайте, что мы устанем от войны"

Главный дипломат ЕС обратился к путину: "Не ожидайте, что мы устанем от войны"

Киев • УНН

 • 917796 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обратился к российскому диктатору владимиру путину, заявив, что не стоит ожидать "усталости" Запада от войны. Об этом главный дипломат блока сказал во время брифинга перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Стокгольме в Швеции, передает корреспондент УНН

Цитата

"Мы продолжаем поддерживать Украину, и делаем это долгосрочно, не просто обеспечивая боеприпасами для завтрашнего боя, а глядя на среднесрочную перспективу и готовя многолетнюю поддержку Украины.

Украина должна быть уверена, что мы поддержим ее не просто в повседневной битве войны, но и на долгий срок. И путин должен понимать, что мы не сдадимся. Поэтому перестаньте ожидать от нас, что мы устанем (от войны в Украине, - ред.), мы этого не сделаем", - подчеркнул Боррель.

Детали

Дипломат сообщил, что российская агрессия против Украины является одной из двух главных тем, которые будут обсуждать министры иностранных дел ЕС. Второй вопрос будет касаться пересмотра отношений Европейского Союза с Китаем.

Напомним

По данным СМИ, во время встречи министры иностранных дел ЕС планируют найти общий подход по уменьшению зависимости Европы от Китая и уговорить Пекин занять более жесткую позицию относительно полномасштабного вторжения россии в Украину.

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