Кулеба примет участие в заседании Совета министров Евросоюза: обсудит саммит Украина-ЕС

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«Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важными на пути к членству Украины в ЕС. Я получил приглашение от моего европейского коллеги Жозепа Борреля принять участие в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 23 января. Важной темой моего разговора с коллегами министрами будет подготовка к саммиту Украина-ЕС 3 февраля», - рассказал Кулеба.

По его словам, среди его приоритетов будет обсуждение выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, которые необходимы для перехода к предвступительным переговорам с ЕС.

«В Европейской комиссии высоко оценили результаты имплементации Украиной семи рекомендаций, которые Еврокомиссия предоставила в связи с предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС», - сказал Кулеба.

Он отметил, что законодательный рывок в конце года был чрезвычайно мощный и Украина очень сильно продвинулась вперед.

«Это создает довольно прочные позиции для дальнейшего движения Украины. На саммите Украина-ЕС также будет идти речь об имплементации формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и усиление санкционного режима против россии», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут саммит с Украиной, с приглашением Президента Владимира Зеленского, 3 февраля следующего года.