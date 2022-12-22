Саміт Україна-ЄС призначено на 3 лютого: обговорять шлях України до членства в Євросоюзі

Місце проведення саміту поки що не визначено.

Цитата

"Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого, і є відкрите запрошення Президенту Зеленському відвідати Брюссель", - сказав Лейтс.

Деталі

Прессекретар заявив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там відбуватиметься саміт.

Офіційні особи заявили, що тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну проти росії. Керівники двох ключових інституцій ЄС – Єврокомісії та Євроради – також оцінять шлях України до членства у блоці.

Доповнення

Зеленський регулярно з'являвся через відеозв'язок на самітах ЄС з початку російського вторгнення в лютому. У середу він здійснив свою першу особисту подорож з початку війни - до Вашингтона.