Саміт Україна-ЄС призначено на 3 лютого: обговорять шлях України до членства в Євросоюзі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова Євроради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть саміт з Україною, із запрошенням Президента Володимира Зеленського, 3 лютого наступного року, повідомив офіційний представник голови Євроради Баренд Лейтс у четвер, інформує УНН з посиланням на Reuters.
Місце проведення саміту поки що не визначено.
Цитата
"Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого, і є відкрите запрошення Президенту Зеленському відвідати Брюссель", - сказав Лейтс.
Деталі
Прессекретар заявив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там відбуватиметься саміт.
Офіційні особи заявили, що тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну проти росії. Керівники двох ключових інституцій ЄС – Єврокомісії та Євроради – також оцінять шлях України до членства у блоці.
Доповнення
Зеленський регулярно з'являвся через відеозв'язок на самітах ЄС з початку російського вторгнення в лютому. У середу він здійснив свою першу особисту подорож з початку війни - до Вашингтона.