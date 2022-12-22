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Саммит Украина-ЕС назначен на 3 февраля: обсудят путь Украины к членству в Евросоюзе

Киев • УНН

 • 441361 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут саммит с Украиной, с приглашением Президента Владимира Зеленского, 3 февраля следующего года, сообщил официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс в четверг, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Место проведения саммита пока не определено.

Цитата

"Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля и есть открытое приглашение Президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал Лейтс.

Детали

Пресс-секретарь заявил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там будет проходить саммит.

Официальные лица заявили, что тема саммита, вероятно, будет состоять в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину против россии. Руководители двух ключевых институтов ЕС – Еврокомиссии и Евросовета – также оценят путь Украины к членству в блоке.

Дополнение

Зеленский регулярно появлялся по видеосвязи на саммитах ЕС с начала российского вторжения в феврале. В среду он совершил свое первое личное путешествие с начала войны - в Вашингтон.

Украинские Национальные Новости

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