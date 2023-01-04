Кулеба візьме участь у засіданні Ради міністрів Євросоюзу: обговорить саміт Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 23 січня. Він планує обговорити з колегами підготовку до саміту Україна-ЄС. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Цей рік і вже ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху до членства України в ЄС. Я отримав запрошення від мого європейського колеги Жозепа Борреля взяти участь у першому у 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 23 січня. Важливою темою моєї розмови з колегами міністрами буде підготовка до саміту Україна-ЄС 3 лютого», - розповів Кулеба.
За його словами, серед його пріоритетів буде обговорення виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, які необхідні для переходу до передвступних переговорів з ЄС.
«У Європейській комісії високо оцінили результати імплементації Україною семи рекомендацій, які Єврокомісія надала у зв'язку з наданням Україні статусу кандидата на членство в ЄС», - сказав Кулеба.
Він зазначив, що законодавчий ривок в кінці року був надзвичайно потужний й Україна дуже сильно просунулась вперед.
«Це створює доволі міцні позиції для подальшого руху України. На саміті Україна-ЄС також буде йтись про імплементацію формули миру Президента України Володимира Зеленського та посилення санкційного режиму проти росії», - розповів Кулеба.
Доповнення
Голова Євроради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть саміт з Україною, із запрошенням Президента Володимира Зеленського, 3 лютого наступного року.