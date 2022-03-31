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Кулеба в Польше обсудил инициативу об отправке миротворцев в Украину

Киев • УНН

 • 195757 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Польшу в том числе для обсуждения инициативы об отправке в страну миротворческой миссии, которую ранее выдвинула Варшава. Об этом министр сообщил в эфире телеканала TVN24, пишет УНН.

Кулеба в Польше обсудил инициативу об отправке миротворцев в Украину

Так, главу украинской дипломатии спросили, в частности, о предложении Польши разместить в Украине миротворцев НАТО.

Цитата

"Это была одна из причин, по которой я приехал в Польшу, чтобы подробно поговорить с г-ном Качиньским (вице-премьером Польши – ред.) об этой инициативе, чтобы лучше понять, откуда взялась эта идея, как ее можно реализовать", - сказал Кулеба и добавил, что имел с Качинским "вполне конструктивный разговор".

Детали

В то же время министр добавил, что Украина заинтересована в различных решениях конфликта, но никакая инициатива или предложение не могут быть направлены на замораживание конфликта в его нынешних рамках.

"Нам нужны варианты, которые позволят оттолкнуть Россию, освободить нашу территорию, принести мир в Украину и заставить Россию заплатить за то, что она сделала с Украиной", - подчеркнул он.

"Я четко понимаю идею миротворческой миссии на данный момент и скажу об этом президенту, когда вернусь в Киев", - добавил он.

Напомним

Сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО намеревался выйти с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.

Украинские Национальные Новости

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