Кулеба в Польше обсудил инициативу об отправке миротворцев в Украину

Так, главу украинской дипломатии спросили, в частности, о предложении Польши разместить в Украине миротворцев НАТО.

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"Это была одна из причин, по которой я приехал в Польшу, чтобы подробно поговорить с г-ном Качиньским (вице-премьером Польши – ред.) об этой инициативе, чтобы лучше понять, откуда взялась эта идея, как ее можно реализовать", - сказал Кулеба и добавил, что имел с Качинским "вполне конструктивный разговор".

Детали

В то же время министр добавил, что Украина заинтересована в различных решениях конфликта, но никакая инициатива или предложение не могут быть направлены на замораживание конфликта в его нынешних рамках.

"Нам нужны варианты, которые позволят оттолкнуть Россию, освободить нашу территорию, принести мир в Украину и заставить Россию заплатить за то, что она сделала с Украиной", - подчеркнул он.

"Я четко понимаю идею миротворческой миссии на данный момент и скажу об этом президенту, когда вернусь в Киев", - добавил он.

Напомним

Сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО намеревался выйти с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.