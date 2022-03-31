Кулеба у Польщі обговорив ініціативу щодо відправлення миротворців до України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Польщі в тому числі для обговорення ініціативи про відправку в країну миротворчої місії, яку раніше висунула Варшава. Про це міністр повідомив в ефірі телеканалу TVN24, пише УНН.
Так, главу української дипломатії запитали, зокрема, про пропозицію Польщі розмістити в Україні миротворців НАТО.
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"Це була одна з причин, з якої я приїхав до Польщі, щоб детально поговорити з паном Качинським (віце-прем'єром Польщі-ред.) цю ініціативу, щоб краще зрозуміти, звідки взялася ця ідея, як її можна реалізувати", - сказав Кулеба і додав, що мав з Качинським "цілком конструктивну розмову".
Деталі
У той же час міністр додав, що Україна зацікавлена в різних рішеннях конфлікту, але ніяка ініціатива або пропозиція не можуть бути спрямовані на заморожування конфлікту в його нинішніх рамках.
"Нам потрібні варіанти, які дозволять відштовхнути Росію, звільнити нашу територію, принести мир в Україну і змусити Росію заплатити за те, що вона зробила з Україною", - підкреслив він.
"Я чітко розумію ідею миротворчої місії на даний момент і скажу про це президенту, коли повернуся до Києва", - додав він.
Нагадаємо
Повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО мав намір вийти з пропозицією ввести миротворчу місію в Україну.