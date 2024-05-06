Кулеба: совместное оборонно-промышленное пространство поможет сохранить мир в Европе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  3508 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  82572 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  210959 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  206813 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205243 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172817 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113402 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128941 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126519 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119799 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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29 апреля 2024, 12:29  •  413892 просмотра

Кулеба: совместное оборонно-промышленное пространство поможет сохранить мир в Европе

Агрессия россии требует общей европейской экономики военного времени и оборонной промышленности для ее сдерживания и сохранения мира на континенте.

Война •   •  2282 просмотра
Кулеба: совместное оборонно-промышленное пространство поможет сохранить мир в Европе

Министр обороны Италии призвал к мирным переговорам с путиным - Reuters

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к мирным переговорам с путиным для прекращения войны в Украине, заявив, что экономические санкции не сработали, и Запад должен приложить больше усилий для дипломатического решения, чтобы прекратить войну в Украине.

политика •   •  4011 просмотра
Министр обороны Италии призвал к мирным переговорам с путиным - Reuters

Число жертв ливней на юге Бразилии возросло до 78, многие считаются пропавшими без вести

По меньшей мере 78 человек погибли и более 115 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений, вызванных ливнями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Новости Мира •   •  4021 просмотра
Число жертв ливней на юге Бразилии возросло до 78, многие считаются пропавшими без вести

В россии не исключают увеличения ракетного арсенала на фоне конфронтации с Западом

В россии могут рассматривать возможность увеличить свой ракетный арсенал для сдерживания Запада на фоне открытой конфронтации и ухудшения отношений, вызванных ее вторжением в Украину.

Война •   •  5213 просмотра
В россии не исключают увеличения ракетного арсенала на фоне конфронтации с Западом

Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко

Закон о мобилизации может внести некоторые изменения в правила пересечения государственной границы для отдельных категорий лиц, но, по словам представителя Государственной пограничной службы, радикальных изменений не предвидится.

Общество •   •  5942 просмотра
Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко

Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

В Украине стартует программа компенсации работодателям до 106 000 гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I или II группы.

Экономика •   •  4886 просмотра
Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение за беременностью, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения, которые имеют договор с НСЗУ.

Здоровье •   •  4745 просмотра
Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

Ряд стран ЕС, среди которых Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию" президента россии владимира путина 7 мая.

Новости Мира •   •  4511 просмотра
"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

Экспорт российской нефти в апреле 2024 года упал до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19 из-за атак беспилотников со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Война •   •  7254 просмотра
Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

Министерство обороны Украины планирует в начале июня запустить электронный кабинет военнообязанных, который позволит гражданам получить доступ к информации о своем воинском учете.

Общество •   •  8363 просмотра
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня