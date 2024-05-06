Кулеба: совместное оборонно-промышленное пространство поможет сохранить мир в Европе

россия хочет разрушить мир на европейском континенте, поэтому необходимо перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Сохранить мир в Европе поможет общее оборонно-промышленное пространство, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-участия в форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, передает УНН со ссылкой на МИД.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что россию, которая хочет разрушить мир на континенте, можно остановить только с помощью преобладающей оборонной мощи благодаря совместному наращиванию оборонной промышленности.

Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию россии, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы. Ни одна страна не может помочь Украине и защитить Европу самостоятельно. Мы можем этого достичь только коллективными усилиями - заявил Кулеба.

Кроме того, Кулеба отметил, что успех развития европейской оборонной промышленности зависит от трех составляющих:

создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках ЕС, а также стран-партнеров и стран-кандидатов. В частности, общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть проблемы, возникающие из-за использования различных видов оружия и боеприпасов;

долгосрочное планирование, контракты и закупки. Как указал Кулеба, стратегия ЕС уже сделала важный шаг в этом направлении, и Украина ожидает ее быстрой практической имплементации на национальном и межправительственном уровнях;



усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.



Как указал Кулеба, Украина является европейским центром оборонной промышленности. Многие правительства и компании уже сотрудничают с украинскими коллегами, и выгоды от этого огромны. Каждый евро, инвестированный в способность Украины производить больше вооружений, генерирует выгодные безопасности и финансовые дивиденды для европейских партнеров.

Кулеба отдельно отметил, что уже сделано много смелых шагов, чтобы пробудить Европу и превратить ее в настоящего глобального игрока. В то же время, по его словам, необходимо сделать еще больше шагов, чтобы сделать возможным победу Украины над российской агрессией и долговременный, хорошо защищенный мир во всей Европе.

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