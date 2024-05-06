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Кулеба: спільний оборонно-промисловий простір допоможе зберегти мир в Європі

Кулеба: спільний оборонно-промисловий простір допоможе зберегти мир в Європі

Київ • УНН

 • 27100 перегляди

Агресія росії вимагає спільної європейської економіки воєнного часу та оборонної промисловості для її стримування і збереження миру на континенті.

росія хоче зруйнувати мир на європейському континенті, тому необхідно перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу.  Зберегти мир в Європі допоможе спільний оборонно-промисловий простір, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, передає УНН із посиланням на МЗС. 

Деталі

Глава МЗС України підкреслив, що росію, яка хоче зруйнувати мир на континенті, можна зупинити лише за допомогою переважаючої оборонної потужності завдяки спільному нарощуванню оборонної промисловості.

Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати існуючі проблеми. Жодна країна не може допомогти Україні та захистити Європу самотужки. Ми можемо цього досягти лише колективними зусиллями

 - заявив Кулеба.

Крім того, Кулеба зазначив, що успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових:

  • створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Зокрема спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів; 
  • довгострокове планування, контракти та закупівлі. Як вказав Кулеба, стратегія ЄС вже зробила важливий крок у цьому напрямку, і Україна очікує її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях;
  • посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.  

Як вказав Кулеба, Україна є європейським центром оборонної промисловості. Багато урядів і компаній вже співпрацюють зі українськими колегами, і вигоди від цього величезні. Кожен євро, інвестований у здатність України виробляти більше озброєнь, генерує вигідні безпекові та фінансові дивіденди для європейських партнерів.

Кулеба окремо зазначив, що вже зроблено багато сміливих кроків, щоб пробудити Європу і перетворити її на справжнього глобального гравця.  Водночас, за його словами необхідно зробити ще більше кроків, щоб уможливити перемогу України над російською агресією та довготривалий, добре захищений мир у всій Європі.

Зараз Україна перебуває перед новим етапом війни - Зеленський03.05.24, 18:24 • 30362 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
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