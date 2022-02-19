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15 марта, 19:03 • 86960 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123250 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113946 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108377 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98036 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94516 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82764 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба скоординировал с главами МИД Германии и Франции дальнейшие шаги для деэскалации на Донбассе

Кулеба скоординировал с главами МИД Германии и Франции дальнейшие шаги для деэскалации на Донбассе

Киев • УНН

 • 10976 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Мюнхене встречу с министрами иностранных дел Германии Анналеной Бербок и Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом в формате Нормандской тройки, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Глава украинской дипломатии подробно проинформировал своих немецкую и французского коллег о эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, а также распространение РФ массированной дезинформации, чтобы создать информационное прикрытие ее агрессивным действиям РФ против Украины.

Министры Нормандской тройки скоординировали дальнейшие шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и удержания России в русле дипломатического диалога, прежде всего в рамках Нормандского формата.

Добавим

По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

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