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Кулеба скоординував із главами МЗС Німеччини та Франції подальші кроки задля деескалації на Донбасі

Кулеба скоординував із главами МЗС Німеччини та Франції подальші кроки задля деескалації на Донбасі

Київ • УНН

 • 10977 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Мюнхені зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та Франції Жаном-Івом Ле Дріаном у форматі Нормандської трійки, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Глава української дипломатії детально поінформував своїх німецьку та французького колег про ескалацію Російською Федерацією безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, а також поширення РФ масованої дезінформації, аби створити інформаційне прикриття її агресивним діям РФ проти України.

Міністри Нормандської трійки скоординували подальші кроки задля деескалації ситуації на Донбасі та утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу, насамперед в рамках Нормандського формату.

Додамо

Станом на 17 годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як повідомили у пресцентрі ООС, внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості.

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