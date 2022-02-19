Кулеба скоординував із главами МЗС Німеччини та Франції подальші кроки задля деескалації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Мюнхені зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та Франції Жаном-Івом Ле Дріаном у форматі Нормандської трійки, передає УНН із посиланням на МЗС.
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Глава української дипломатії детально поінформував своїх німецьку та французького колег про ескалацію Російською Федерацією безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, а також поширення РФ масованої дезінформації, аби створити інформаційне прикриття її агресивним діям РФ проти України.
Міністри Нормандської трійки скоординували подальші кроки задля деескалації ситуації на Донбасі та утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу, насамперед в рамках Нормандського формату.
Додамо
Станом на 17 годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як повідомили у пресцентрі ООС, внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості.