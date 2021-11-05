Кулеба рассказал “сломался” ли треугольник Украина-Германия-Франция

Детали

Кулеба заявил, что треугольник “Украина — Германия — Франция” не сломался. По его словам, Париж с Берлином полностью поддерживают Киев по принципиальным для Украины вопросам.

"Ничего не поломалось,” треугольник” работает. Даже из того, что вы озвучили, с дипломатического языка если перевести на человеческий, четко отмечается, что это было действие Украины в ответ на нарушение. Но безусловно, Франция и Германия обременены статусом посредника в нормандском формате, поэтому всегда в публичной сфере стремятся к сбалансированной позиции”, — сказал он.

Он признал, что позиция Германии и Франции конкретно в этой ситуации с использованием Bayraktar Украину не устраивает.

“Нас конкретно в этой ситуации их позиция не удовлетворяет. И вы хорошо знаете мою позицию, мой подход к этому: даже с ближайшим партнером нужно говорить правду, если они публично говорят. Мы сказали им публично, что не согласны с такими оценками. Мы передали это по дипломатическим каналам. Но уверяю, что сейчас, когда мы работаем и пытаемся втянуть Россию в дипломатический процесс на уровне министров иностранных дел, есть полное понимание и поддержка Франции и Германии из принципиальных для Украины вопросов”, — подытожил Кулеба.

Напомним

На передовой на Донбассе не существует “серых зон”,как об этом говорит российская пропаганда в телесюжетах. Об этом в прямом эфире ток-шоу “Право на власть” сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.