Кулеба: на Донбасі “сірих зон” не існує

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“Росія завжди приховувала свою повну зневагу до Мінських домовленостей, до Нормандського формату обвинуваченнями на адресу України з цього приводу. Навіть в цьому сюжеті йдеться про якусь „сіру зону“. Насправді, відповідно до Мінських домовленостей, жодних „сірих зон“ не існує — і про це теж потрібно говорити”, — сказав Кулеба.

Також Глава МЗС наголосив, що “якщо йдеться про застосування „Байрактару“, то Україна виконала всі процедури, передбачені домовленостями у Тристоронній контактній групі, які у таких випадках застосовуються, перш ніж завдати удару. З однієї простої причини: тому що та сторона не зупинила свої агресивні дії та обстріли. Позиція України дуже проста. Ми дуже зважені, ми не ескалюємо самі. Але якщо по нас завдають удару, ми відповідаємо. І це був саме такий випадок. Тому що не можна дозволяти ворогу почуватися безкарно”, — заявив Кулеба.

Нагадаємо

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав візит флагманського корабля Військово-морських сил США USS Mount Whitney в Чорне море “додатковими тоннами дипломатії”. За його словами, ця подія зміцнить безпеку в регіоні.