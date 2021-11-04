Кулеба: на Донбассе “серых зон” не существует

Детали

“Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение Минских договоренностей, до Нормандского формата обвинениями в адрес Украины по этому поводу. Даже в этом сюжете речь идет о какой-то "серой зоне"“ На самом деле, согласно Минским договоренностям, никаких“ серых зон” не существует — и об этом тоже нужно говорить", — сказал Кулеба.

Также Глава МИД подчеркнул, что "если речь идет о применении Байрактара", то Украина выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в Трехсторонней контактной группе, которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар. По одной простой причине: потому что та сторона не остановила свои агрессивные действия и обстрелы. Позиция Украины очень проста. Мы очень взвешены, мы не эскалируем сами. Но если по нам наносят удар, мы отвечаем. И это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно”, — заявил Кулеба.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал визит флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney в Черное море “дополнительными тоннами дипломатии”. По его словам, это событие укрепит безопасность в регионе.