Кулеба: на Донбассе “серых зон” не существует
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На передовой на Донбассе не существует “серых зон”, как об этом говорит российская пропаганда в телесюжетах. Об этом в прямом эфире ток-шоу “Право на власть” сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Пишет УНН.
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“Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение Минских договоренностей, до Нормандского формата обвинениями в адрес Украины по этому поводу. Даже в этом сюжете речь идет о какой-то "серой зоне"“ На самом деле, согласно Минским договоренностям, никаких“ серых зон” не существует — и об этом тоже нужно говорить", — сказал Кулеба.
Также Глава МИД подчеркнул, что "если речь идет о применении Байрактара", то Украина выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в Трехсторонней контактной группе, которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар. По одной простой причине: потому что та сторона не остановила свои агрессивные действия и обстрелы. Позиция Украины очень проста. Мы очень взвешены, мы не эскалируем сами. Но если по нам наносят удар, мы отвечаем. И это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно”, — заявил Кулеба.
Напомним
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал визит флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney в Черное море “дополнительными тоннами дипломатии”. По его словам, это событие укрепит безопасность в регионе.