Додаткові тонни дипломатії: Кулеба про візит флагмана ВМС США в Чорне море

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"Ласкаво просимо, USS Mount Whitney. Україна закликала і рішуче підтримує посилення присутності наших партнерів із США і НАТО в регіоні", - написав Кулеба.

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Зокрема, він підкреслив, що Україна готова разом з партнерами працювати над зміцненням безпеки Чорного моря. За його словами, "додаткові 18,4 тисячі тонн дипломатії" допоможуть досягти цієї мети.

Доповнення

Раніше стало відомо, що флагман Шостого флоту військово-морських сил США прямує до Чорного моря для проведення операцій.