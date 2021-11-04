Додаткові тонни дипломатії: Кулеба про візит флагмана ВМС США в Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав візит флагманського корабля Військово-морських сил США USS Mount Whitney в Чорне море "додатковими тоннами дипломатії". За його словами, ця подія зміцнить безпеку в регіоні. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
Цитата
"Ласкаво просимо, USS Mount Whitney. Україна закликала і рішуче підтримує посилення присутності наших партнерів із США і НАТО в регіоні", - написав Кулеба.
Деталі
Зокрема, він підкреслив, що Україна готова разом з партнерами працювати над зміцненням безпеки Чорного моря. За його словами, "додаткові 18,4 тисячі тонн дипломатії" допоможуть досягти цієї мети.
Доповнення
Раніше стало відомо, що флагман Шостого флоту військово-морських сил США прямує до Чорного моря для проведення операцій.