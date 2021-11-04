Дополнительные тонны дипломатии: Кулеба о визите флагмана ВМС США в Черное море

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"Добро пожаловать, USS Mount Whitney. Украина призвала и решительно поддерживает усиление присутствия наших партнеров из США и НАТО в регионе", - написал Кулеба.

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В частности, он подчеркнул, что Украина готова вместе с партнерами работать над укреплением безопасности Черного моря. По его словам "дополнительные 18,4 тысячи тонн дипломатии" помогут достичь этой цели.

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Ранее стало известно, что флагман Шестого флота военно-морских сил США направляется к Черному морю для проведения операций.