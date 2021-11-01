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У Чорне море пливе флагман Шостого флоту США

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Флагман Шостого флоту військово-морських сил США прямує до Чорного моря для проведення операцій. Про це сказано у повідомленні Шостого флоту у Twitter, пише УНН.

У Чорне море пливе флагман Шостого флоту США

Цитата

“Флагман Шостого флоту USS Mount Whitney (LCC 20) з командою Шостого флоту та бойовим штабом морського флоту НАТО на борту розпочав свій північний транзит до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО у регіоні”, — сказано у повідомленні.

Додамо

USS Mount Whitney вважається найдосконалішим кораблем типу C4I — Командування, Контроль, Комунікації, Комп’ютер та Інформація. Він може передавати та приймати великі обсяги захищених даних у будь-яку точку світу по каналах зв’язку HF, UHF, VHF та SHF, що дозволяє командуванню отримувати найбільш своєчасну розвідувальну та оперативну підтримку, доступну у флоті США.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), з embarked SIXTHFLT і @STRIKFORNATO staff, began його northbound transit to #BlackSea для роботи з нашими @NATO allies & partners в регіоні! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe

— US Naval Forces Europe-Africa/US Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021

У 2018 році флагман заходив у Чорне море для участі в американо-українських військово-морських навчаннях Sea Breeze.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у вихідні в акваторію Чорного моря перейшов ракетний есмінець USS Porter.

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