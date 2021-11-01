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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черное море плывет флагман Шестого флота США

Киев • УНН

 • 26426 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Флагман Шестого флота военно-морских сил США направляется в Черное море для проведения операций. Об этом сказано в сообщении Шестого флота в Twitter, пишет УНН.

В Черное море плывет флагман Шестого флота США

Цитата

“Флагман Шестого флота USS Mount Whitney (LCC 20) с командой Шестого флота и боевым штабом морского флота НАТО на борту начал свой северный транзит к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе”, — сказано в сообщении.

Добавим

USS Mount Whitney считается самым совершенным кораблём типа C4I — Командование, Контроль, Коммуникации, Компьютер и Информация. Он может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любую точку мира по каналам связи HF, UHF, VHF и SHF, что позволяет командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021

В 2018 году флагман заходил в Черное море для участия в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze.

Напомним

Как сообщал УНН, на выходных в акваторию Черного моря перешел ракетный эсминец USS Porter.

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