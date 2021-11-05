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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Кулеба розповів, чи "зламався" трикутник Україна — Німеччина — Франція

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Очільник МЗС пояснив заяви Німеччини та Франції, які висловили “занепокоєння” застосуванням Україною Bayraktar на Донбасі. Про це Дмитро Кулеба розповів у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу”, пише УНН.

Кулеба розповів, чи "зламався" трикутник Україна — Німеччина — Франція

Деталі

Кулеба заявив, що трикутник “Україна — Німеччина — Франція” не зламався. За його словами, Париж з Берліном повністю підтримують Київ у принципових для України питань.

“Нічого не поламалося, „трикутник” працює. Навіть з того, що ви озвучили, з дипломатичної мови якщо перекласти на людську, чітко наголошується, що це була дія України у відповідь на порушення. Але безумовно, Франція і Німеччина обтяжені статусом посередника у Нормандському форматі, тому завжди у публічній сфері прагнуть збалансованої позиції”, — сказав він.

Він визнав, що позиція Німеччини та Франції конкретно у цій ситуації з використанням Bayraktar Україну не влаштовує.

“Нас конкретно у цій ситуації їхня позиція не задовольняє. І ви знаєте добре мою позицію, мій підхід до цього: навіть з найближчим партнером потрібно казати правду, якщо вони публічно кажуть... Ми сказали їм публічно, що не погоджуємося з такими оцінками. Ми передали це дипломатичними каналами. Але запевняю, що зараз, коли ми працюємо і намагаємося втягнути Росію у дипломатичний процес на рівні міністрів закордонних справ, є повне розуміння і підтримка Франції і Німеччини з принципових для України питань”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо

На передовій на Донбасі не існує “сірих зон”, як про це говорить російська пропаганда в телесюжетах. Про це у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу” сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Українські Національні Новини

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