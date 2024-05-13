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Кулеба провел встречу с председателем парламента Сербии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Белграде со спикером парламента Сербии Аной Брнабич, договорившись об усилении парламентского сотрудничества между Украиной и Сербией и поблагодарив Сербию за ее гуманитарную помощь Украине.
В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников в ряде областей
В четырех областях зафиксировано движение вражеских беспилотников. Воздушные силы зафиксировали их в Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях.
Враг сбросил с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль в Херсонской области
российская армия сбросила взрывчатку с беспилотника на пожарную машину, когда спасатели работали на месте вражеского обстрела в Херсонской области.
Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС
Украина и Литва обсудили военную помощь, переговоры о вступлении Украины в ЕС, подготовку к мирным саммитам и саммитам НАТО, а также дальнейшую поддержку со стороны Литвы в виде предоставления оборонного оборудования.
В Мумбаи во время непогоды упал большой рекламный щит: есть погибшие и десятки раненых
По меньшей мере 8 человек погибли и 64 получили ранения, когда во время пылевой бури и ливня в Мумбаи обвалился гигантский рекламный щит.
Яйца, птица и кукуруза: какие ограничения на импорт предусматривает "торговый безвиз" Украины с ЕС
Европейский Союз одобрил продление приостановления действия ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год, но ввел ограничения на импорт некоторых товаров, таких как яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед из Украины, чтобы защитить интересы местных производителей.
Обсудили удары рф по энергетической инфраструктуре: Кулеба созвонился с главой МИД Азербайджана
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым удары России по энергетической инфраструктуре Украины, поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь и скоординировал дальнейшие двусторонние контакты.
Продолжаются стрелковые бои на северной окраине Волчанска - Синегубов
Украинские войска отбивают попытки россиян захватить Волчанск, уничтожив более 1000 оккупантов с начала боевых действий, в то время как россияне меняют тактику и наступают небольшими группами.
В Киев в ближайшее время вернется посол Сербии
Сербия и Украина договорились об улучшении двусторонних отношений: посол Сербии вскоре вернется в Киев, а также планируется проведение экономического форума между двумя странами.
Зеленский о разговоре с премьером Люксембурга: обсудили возможности производить больше оружия
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Швеции и Люксембурга и премьер-министром Канады. Стороны обсудили производство большего количества оружия оборонную поддержку и участие в Глобальном саммите мира