Кулеба провел встречу с председателем парламента Сербии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с председателем Парламента Сербии Аной Брнабич, сообщили в украинском дипломатическом ведомстве, передает УНН.

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По информации, встреча состоялась в Белграде. Стороны договорились об усилении парламентского сотрудничества между Украиной и Сербией

Я поблагодарил парламент Сербии за участие в парламентском измерении Крымской платформы. Я также поблагодарил Ани Брнабич за гуманитарную помощь Сербии Украине в течение первых двух лет полномасштабной российской агрессии, когда она возглавляла сербское правительство отметил глава МИД Украины.

В Киев в ближайшее время вернется посол Сербии