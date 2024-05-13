Кулеба провів зустріч з головою парламенту Сербії
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Белграді зі спікером парламенту Сербії Аною Брнабіч, домовившись про посилення парламентської співпраці між Україною та Сербією та подякувавши Сербії за її гуманітарну допомогу Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з головою Парламенту Сербії Аною Брнабіч, повідомили в українському дипломатичному відомстві, передає УНН.
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За інформацією, зустріч відбулася у Белграді. Сторони домовилися про посилення парламентської співпраці між Україною та Сербією
Я подякував парламенту Сербії за участь у парламентському вимірі Кримської платформи. Я також подякував Ані Брнабіч за гуманітарну допомогу Сербії Україні протягом перших двох років повномасштабної російської агресії, коли вона очолювала сербський уряд
До Києва найближчим часом повернеться посол Сербії13.05.24, 21:05 • 24009 переглядiв