Кулеба о речи Зеленского в Конгрессе: каждое слово заряжено мощной энергией и духом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что речь президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США и американскому народу заряжена мощной энергией и духом Украины, передает УНН.
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"Невероятно мощное обращение президента Зеленского к Конгрессу США и американскому народу. Каждое слово было заряжено мощной энергией и духом Украины. Пусть это вдохновит миллионы людей в США и во всем мире защищать то, что нам всем дорого: свободу", - написал Кулеба в Twitter.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский вошел в зал Палаты представителей США под бурные аплодисменты, когда его приветствовали члены Конгресса и члены кабинета президента США Джо Байдена.
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