Україна не впала, вона живе та бореться - глава держави у Конгресі

Цитата

“Всупереч усім перешкодам і сценаріям приреченості та похмурості, Україна не впала. Україна жива і все ще бореться”, — сказав президент.

За його словами, російська тиранія втратила контроль над Україною. Зеленський також подякував американцям і “всім, хто цінує свободу і справедливість”, за їхні зусилля в допомозі Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі напередодні звернення до Конгресу.