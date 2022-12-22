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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна не впала, вона живе та бореться - глава держави у Конгресі

Україна не впала, вона живе та бореться - глава держави у Конгресі

Київ • УНН

 • 569842 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увійшов до залу Палати представників США під бурхливі оплески, коли його вітали члени Конгресу та члени кабінету президента США Джо Байдена, пише УНН.

 

Цитата

“Всупереч усім перешкодам і сценаріям приреченості та похмурості, Україна не впала. Україна жива і все ще бореться”, — сказав президент.

За його словами, російська тиранія втратила контроль над Україною. Зеленський також подякував американцям і “всім, хто цінує свободу і справедливість”, за їхні зусилля в допомозі Україні.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі напередодні звернення до Конгресу.

Українські Національні Новини

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