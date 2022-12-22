Україна не впала, вона живе та бореться - глава держави у Конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увійшов до залу Палати представників США під бурхливі оплески, коли його вітали члени Конгресу та члени кабінету президента США Джо Байдена, пише УНН.
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“Всупереч усім перешкодам і сценаріям приреченості та похмурості, Україна не впала. Україна жива і все ще бореться”, — сказав президент.
За його словами, російська тиранія втратила контроль над Україною. Зеленський також подякував американцям і “всім, хто цінує свободу і справедливість”, за їхні зусилля в допомозі Україні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі напередодні звернення до Конгресу.