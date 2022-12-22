Украина не упала, она живет и борется - глава государства в Конгрессе

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“Вопреки всем препятствиям и сценариям обреченности и мрачности, Украина не упала. Украина жива и все еще борется”, — сказал президент.

По его словам, российская тирания потеряла контроль над Украиной. Зеленский также поблагодарил американцев и “всех, кто ценит свободу и справедливость”, за их усилия в помощи Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне обращения в Конгресс.