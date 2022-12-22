Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США

Цитата

“Ми зібралися сьогодні, щоб вітати сміливого та мужнього президента Зеленського, щоб віддати пошану — не тільки йому — але й мужньому, об’єднаному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії”, — сказала Пелосі журналістам з Капітолію США та зазначила, що “весь Конгрес, демократи та республіканці, Палата представників і Сенат з нетерпінням чекають почути” президента України.

Зеленський також коротко звернувся до журналістів, зазначивши, що він вдруге в Капітолії США і востаннє був перед війною та російським вторгненням у його країну.

“Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, як інша історія, як інше життя. Але все одно в цьому житті дуже важливий Конгрес Сполучених Штатів, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободу українців. І велике вам спасибі. Ви підтримали нас у фінансовій сфері... Велике вам спасибі”, — сказав він.

Доповнення

CNN інформує, що Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі, лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом і лідером Республіканської партії Палати представників Кевіном Маккарті. Зустріч відбулась у кабінеті Пелосі біля зали Палати представників.

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