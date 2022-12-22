Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США

Цитата

“Мы собрались сегодня, чтобы приветствовать смелого и мужественного президента Зеленского, чтобы воздать честь — не только ему — но и мужественному, объединенному народу Украины за то, что они делают для защиты демократии”, — сказала Пелоси журналистам из Капитолия США и отметила, что “весь Конгресс, демократы и республиканцы, Палата представителей и Сенат с нетерпением ждут услышать” президента Украины.

Зеленский также кратко обратился к журналистам, отметив, что он во второй раз в Капитолии США и последний раз был перед войной и российским вторжением в его страну.

“Что я могу сказать? Другое, другое чувство, как другая история, как другая жизнь. Но все равно в этой жизни очень важен Конгресс Соединенных Штатов, это большой друг Украины, украинского народа, действительно свободы, свободу украинцев. И большое вам спасибо. Вы поддержали нас в финансовой сфере... Большое вам спасибо”, — сказал он.

Дополнение

CNN информирует, что Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и лидером Республиканской партии Палаты представителей Кевином Маккарти. Встреча состоялась в кабинете Пелоси у зала Палаты представителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: CNN: Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой