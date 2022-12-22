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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13752 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Кулеба про звернення Зеленського в Конгресі: кожне слово заряджене потужною енергією та духом України

Кулеба про звернення Зеленського в Конгресі: кожне слово заряджене потужною енергією та духом України

Київ • УНН

 • 497421 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що промова президента України Володимира Зеленського до Конгресу США та американського народу заряджена потужною енергією та духом України, передає УНН.

 

Цитата

"Неймовірно потужне звернення президента Зеленського до Конгресу США та американського народу. Кожне слово було заряджене потужною енергією та духом України. Нехай це надихне мільйони людей у США та в усьому світі захищати те, що нам усім дороге: свободу", - написав Кулеба в Twitter.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський увійшов до залу Палати представників США під бурхливі оплески, коли його вітали члени Конгресу та члени кабінету президента США Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент України передав у Конгрес США прапор від захисників Бахмута

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