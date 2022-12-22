Президент України передав у Конгрес США прапор від захисників Бахмута

Цитата

"Коли я був вчора в Бахмуті, наші герої передали мені цей прапор. Це бойовий прапор. Прапор тих, хто захищає Україну, Європу і світ ціною своїх життів. Вони попросили мене передати цей прапор Конгресу Сполучених Штатів Америки — членам Палати представників і сенаторам, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Хай же ці рішення будуть ухвалені! Хай цей прапор буде у вас, пані та панове! Цей прапор символізує те, що ми переможемо в цій війні. Ми стоїмо, ми боремось і ми виграємо. Бо ми — разом. Україна, Америка і увесь вільний світ, — зазначив Зеленський.

Натомість від Конгресу Зеленський отримав американський прапор.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США закликав надати більше зброї та боєприпасів, щоб Україна змогла досягти перелому у війні. Він додав, що битва в Бахмуті визначить, як будуть розвиватися події.