Президент Украины передал в Конгресс США флаг защитников Бахмута

Цитата

"Когда я был вчера в Бахмуте, наши герои передали мне этот флаг. Это боевое знамя. Флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней. Они попросили меня передать этот флаг Конгрессу Соединенных Штатов Америки — членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей... Пусть же эти решения будут приняты! Пусть этот флаг будет у вас, дамы и господа! Этот флаг символизирует то, что мы победим в этой войне. Мы стоим, мы боремся и мы выиграем. Потому что мы - вместе. Украина, Америка и весь свободный мир, - отметил Зеленский.

От Конгресса Зеленский получил американский флаг.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США призвал предоставить больше оружия и боеприпасов, чтобы Украина смогла достичь перелома в войне. Он добавил, что битва в Бахмуте определит, как будут развиваться события.