Кулеба о стратегическом партнерстве Украина: нельзя им разбазариваться
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Стратегическим партнерством разбазариваться нельзя, пока в Украине 8-9 стратегических партнеров. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио НВ", передает УНН.
"Стратегическое партнерство является формой особых отношений. Поэтому нельзя им разбазариваться и всех превращать в стратегических партнеров. У нас пока не тридцать с чем-то стратегических партнеров, а всего где-то 8-9. Эти стратегические партнеры определены стратегией национальной безопасности Украины, которая была недавно утверждена Президентом", - сказал Кулеба.
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Так, среди стратегических партнеров Украины он назвал США, Канаду, Японию, Азербайджан, Польшу.
Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина пока делает первые шаги к получению безвизового режима с Великобританией.