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Припинення безвізу з ЄС зняте з порядку денного – Кулеба

Припинення безвізу з ЄС зняте з порядку денного – Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Після рішень Ради національної безпеки і оборони питання тимчасового припинення безвізу зняте з порядку денного. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю “Радіо НВ”, передає УНН.

“Після вчорашніх рішень РНБО та Кабміну я переконаний, що питання тимчасового припинення дії безвізу з ЄС зняте з порядку денного”, — додав Кулеба.

За його словами, МЗС вчора, 29 жовтня, займалося подоланням наслідків цієї проблеми з точки зору можливого призупинення безвізу.

“Поки що єдині репутаційні ризики ми зазнаємо через рішення КСУ. Тому що він по суті зруйнував ту антикорупційну інфраструктуру, яка була створена спільно з нашими міжнародними партнерами в інтересах українського народу і євроінтеграції України”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, як заявив Кулеба раніше, рішеннями Ради нацбезпеки і оборони, а також Кабінету міністрів, українська влада “витиснула максимум з наразі можливого” щодо рішення Конституційного суду.

Як повідомляв УНН раніше, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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