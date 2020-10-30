Припинення безвізу з ЄС зняте з порядку денного – Кулеба

“Після вчорашніх рішень РНБО та Кабміну я переконаний, що питання тимчасового припинення дії безвізу з ЄС зняте з порядку денного”, — додав Кулеба.

За його словами, МЗС вчора, 29 жовтня, займалося подоланням наслідків цієї проблеми з точки зору можливого призупинення безвізу.

“Поки що єдині репутаційні ризики ми зазнаємо через рішення КСУ. Тому що він по суті зруйнував ту антикорупційну інфраструктуру, яка була створена спільно з нашими міжнародними партнерами в інтересах українського народу і євроінтеграції України”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, як заявив Кулеба раніше, рішеннями Ради нацбезпеки і оборони, а також Кабінету міністрів, українська влада “витиснула максимум з наразі можливого” щодо рішення Конституційного суду.

Як повідомляв УНН раніше, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.