Захист країни від її ж Конститиуційного суду: Кулеба розповів про результати засідання РНБО

"Сьогодні Президент, РНБО і Кабмін стали на захист антикорупційної інфраструктури України і зупинили її демонтаж. Драйвовий видався день, але було чітко зрозуміло, що потрібно робити. Був у мене сьогодні лише один сюрний момент: коли ти сидиш на засіданні РНБО і розумієш, що йдеться про захист країни від її ж Конститиуційного суду", - написав міністр.

З його слів, завдяки принциповій позиції Президента все було зроблено швидко і правильно.

"Рішеннями РНБО і Кабміну ми витиснули максимум з наразі можливого. Попереду відновлення антикорупційних законів і пошук шляхів відновлення справедливості в КСУ", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.