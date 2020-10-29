Защита страны от ее же Конститиуцийного суда: Кулеба рассказал о результатах заседания СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Решениями Совета нацбезопасности и обороны, а также Кабинета министров, украинская власть "вытеснила максимум из пока возможного" по решению Конституционного суда. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Сегодня Президент, СНБО и Кабмин встали на защиту антикоррупционной инфраструктуры Украины и остановили ее демонтаж. Драйвовый выдался день, но было четко понятно, что нужно делать. Был у меня сегодня только один сюрный момент: когда ты сидишь на заседании СНБО и понимаешь, что речь идет о защите страны от ее же Конститиуцийного суда", - написал министр.
По его словам, благодаря принципиальной позиции Президента все было сделано быстро и правильно.
"Решениями СНБО и Кабмина мы выжали максимум из пока возможного. Впереди восстановление антикоррупционных законов и поиск путей восстановления справедливости в КСУ", - отметил Кулеба.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.