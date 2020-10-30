Прекращение безвиза с ЕС снято с повестки дня - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. После решений Совета национальной безопасности и обороны вопрос временного прекращения безвиза снят с повестки дня. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио НВ", передает УНН.
"После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня", - добавил Кулеба.
По его словам, МИД вчера, 29 октября, занимался преодолением последствий этой проблемы с точки зрения возможного приостановления безвиза.
"Пока единственные репутационные риски мы несем из-за решения КСУ. Потому что он, по сути, разрушил ту антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана совместно с нашими международными партнерами в интересах украинского народа и евроинтеграции Украины", - сказал Кулеба.
Напомним, как заявил Кулеба ранее, решениями Совета нацбезопасности и обороны, а также Кабинета министров, украинская власть "выжала максимум из пока возможного" по решению Конституционного суда.
Как сообщал УНН ранее, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.