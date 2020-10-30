Кулеба про стратегічне партнерство України: не можна ним розбазарюватися

“Стратегічне партнерство є формою особливих відносин. Тому не можна ним розбазарюватися і всіх перетворювати на стратегічних партнерів. У нас наразі не тридцять з чимось стратегічних партнерів, а всього десь 8-9. Ці стратегічні партнери визначені стратегією національної безпеки України, яка була нещодавно затверджена Президентом”, — сказав Кулеба.

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Так, серед стратегічних партнерів України він назвав США, Канаду, Японію, Азербайджан, Польщу.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна наразі робить перші кроки до отримання безвізового режиму з Великою Британією.