Кулеба про стратегічне партнерство України: не можна ним розбазарюватися
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Стратегічним партнерством розбазарюватися не можна, наразі в України 8-9 стратегічних партнерів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю “Радіо НВ”, передає УНН.
“Стратегічне партнерство є формою особливих відносин. Тому не можна ним розбазарюватися і всіх перетворювати на стратегічних партнерів. У нас наразі не тридцять з чимось стратегічних партнерів, а всього десь 8-9. Ці стратегічні партнери визначені стратегією національної безпеки України, яка була нещодавно затверджена Президентом”, — сказав Кулеба.
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Так, серед стратегічних партнерів України він назвав США, Канаду, Японію, Азербайджан, Польщу.
Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна наразі робить перші кроки до отримання безвізового режиму з Великою Британією.