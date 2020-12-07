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Кулеба о резолюции ООН: это новый элемент давления на Россию

Кулеба о резолюции ООН: это новый элемент давления на Россию

Киев  •  УНН

 • 14093 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Принятый сегодня на заседании Генассамблеи ООН проект усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" является новым элементом растущего правового давления на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Сегодня на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принято, третий год подряд, резолюцию ”Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей “. Нынешняя резолюция — новый элемент растущего правового давления на Россию”, - сообщил министр.

По мнению Кулебы, принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе. Также в резолюции осуждается российская временная оккупация Крыма и отмечается, что такая оккупация представляет угрозу международной безопасности.

“В резолюции подтверждается, что оккупация является незаконной; что она является нарушением международного права; и оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины”, - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, в ней также отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такой деятельности. Очень важно, что нынешняя резолюция содержит ряд ключевых элементов. Резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыму, в том числе в рамках Крымской платформы.

“В резолюции также отмечается, что, во-первых, российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями. Во-вторых, российская оккупация нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями — Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 о мерах доверия и безопасности. В-третьих, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности”, - отметил министр.

Кулеба отметил, что Резолюция также призывает Россию прекратить милитаризацию образования в Крыму — школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ. Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма“.

Напомним, сегодня, 7 декабря, более 60 стран ООН на заседании Генассамблеи поддержали проект усиленной резолюции “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”.

Добавим, что против проекта усиленной резолюции проголосовало 17 стран.

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