Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО, где уже начал двусторонние встречи, о чем сообщил в среду в X, пишет УНН.

Я начал свой день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе со встречи с моим датским коллегой и другом Ларсом Лёкке Расмуссеном - написал Кулеба.

Он поблагодарил Данию "за прекрасную поддержку Украины: военную помощь, инвестиции, восстановление и другую помощь". "Мы обсудили первоочередные потребности Украины в военной помощи, в частности системах ПВО и ракетах. Я также рад, что Дания работает над новым пакетом военной помощи для усиления нашей обороны", - указал Кулеба.

Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе